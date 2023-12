Il piano (generoso) di Bruxelles per convincere Orbán sull'Ucraina

Prima del consiglio del 14 e 15 dicembre la Commissione ha bisogno di convincere il presidente ungherese a non mettere veti sul pacchetto da 50 miliardi in quattro anni di aiuti a Kyiv e sul piatto mette i 10 miliardi di fondi congelati a Budapest per il mancato rispetto dello stato di diritto

La Commissione di Ursula von der Leyen sta per scongelare 10 miliardi di euro di fondi comunitari a favore dell’Ungheria per cercare di convincere il premier Viktor Orbán a togliere i veti che paralizzano il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina. Il prezzo da pagare è l’abbandono della linea dell’intransigenza sul rispetto dello stato di diritto in Ungheria. “Ci sono alcuni punti che stiamo ancora discutendo” con Budapest, ma si va verso “lo sblocco di una parte dei fondi”, spiega al Foglio una fonte dell’Ue. Un primo assegno da circa 500 milioni di fatture arretrate, presentate dal governo ungherese negli scorsi mesi, potrebbe essere firmato già nelle prossime settimane. Le decisioni della Commissione sui fondi per l’Ungheria sono attese prima del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, quando i capi di stato e di governo dovranno esprimersi all’unanimità sul via libera ai negoziati di adesione dell’Ucraina e su un pacchetto di aiuti finanziari a Kyiv da 50 miliardi di euro per i prossimi quattro anni. A novembre Orbán ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per chiedere una “discussione strategica” sull’Ucraina prima di prendere le prossime decisioni su allargamento e finanziamenti. Contestando la strategia dell’Ue di ricercare la vittoria dell’Ucraina e la sconfitta della Russia, di fatto Orbán ha annunciato un doppio veto. Anche i finanziamenti dell’Ue per le forniture militari all’Ucraina e il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia sono bloccati dall’Ungheria.