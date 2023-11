Orbán mette in pericolo il sostegno dell'occidente a Kyiv 

La vicepremier Stefanishyna ci dice che un no europeo “non è un’opzione”. In gioco c'è la sicurezza europea

Al Consiglio europeo del 15 dicembre un “no” a far partire formalmente i negoziati di adesione all’Unione europea per l’Ucraina “non è un’opzione”, dice al Foglio Olga Stefanishyna, il vice primo ministro ucraino responsabile dell’integrazione euro atlantica. Perché dalle decisioni dipendono anche quelle degli Stati Uniti e degli alleati del G7. Perché alla fine dipendono anche le sorti della guerra e la sicurezza del continente. “Il futuro dell’Europa sarà determinato dalle decisioni che saranno prese il 15 di dicembre. Non è un’esagerazione”, spiega Stefanishyna: “Lo spirito e l’ambizione delle decisioni del 15 dicembre avranno un impatto diretto sulle decisioni che saranno prese al Congresso americano, sulle decisioni a livello del gruppo del G7 e sul clima complessivo sulla materializzazione del sostegno all’Ucraina. Tutto questo è in gioco”. Eppure c’è uno ostacolo maggiore dentro lo stesso Consiglio europeo. È il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, che minaccia seriamente di paralizzare l’azione dell’Ue.