L'Ue non vuole dimenticare Kyiv, ma l'ostruzionismo di Orbán è grave 

Bruxelles. L’Unione europea è alla ricerca di un modo per rifocalizzarsi sull’Ucraina, nel momento in cui si trova confrontata a una seconda guerra in medio oriente che, come quella della Russia, potrebbe avere gravi implicazioni per la sua sicurezza interna. Lunedì i ministri degli Esteri dell’Ue si ritroveranno a Lussemburgo per discutere di Israele e Gaza. Sarà il primo punto all’ordine del giorno, prima dell’Ucraina, ed è la prima volta che accade dal 24 febbraio 2022. A Bruxelles tutti assicurano che l’Ue continuerà a sostenere Kyiv finché sarà necessario, che non c’è alcun declassamento della guerra della Russia nell’ordine delle priorità e che non c’è bisogno di fornire aiuti finanziari o militari a Israele. La prossima settimana la Commissione potrebbe presentare il dodicesimo pacchetto di sanzioni. Ma le risorse diplomatiche sono limitate. E l’Ue deve fare i conti con le quinte colonne, come l’Ungheria di Viktor Orbán, che ha appena incontrato Putin in Cina e continua a bloccare nuovi finanziamenti per le armi all’Ucraina.

