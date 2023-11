Michel ci spiega le “difficoltà politiche” dell'ingresso dell'Ucraina nell'Ue

Kyiv. L’Unione europea rischia di concedere una “vittoria extra” alla Russia di Vladimir Putin, se i capi di stato e di governo non daranno il via libera ai negoziati di adesione per l’Ucraina e la Moldavia al Consiglio europeo di dicembre, ha avvertito ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nel processo di allargamento “velocità e unità sono una questione di sopravvivenza e di ritorno alla stabilità europea”, gli ha fatto eco la presidente moldava, Maia Sandu. Entrambi hanno usato un linguaggio poco diplomatico con Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, in visita a Kyiv per il decennale dall’inizio della Rivoluzione della dignità di Maidan, ma anche in missione per gestire le aspettative di ucraini e moldavi di fronte al rischio di fallimento a dicembre.

