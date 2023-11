La Cina è la principale piattaforma globale per aggirare le sanzioni alla Russia

L’Unione europea si trova di fronte al dilemma Cina, nel momento in cui cerca di lottare contro l’elusione delle sanzioni per inceppare la macchina da guerra della Russia in Ucraina. Anche se non ci sono prove di forniture di armi da parte di Pechino, la Cina è diventata la principale piattaforma per aggirare l’embargo occidentale contro la Russia sulle componenti e tecnologie militari. Tra i diplomatici europei circola una cifra: tra il 70 e l’80 per cento dei materiali sotto embargo, recuperati da armamenti russi nel campo di battaglia in Ucraina, è transitato dalla Cina. In teoria, l’Ue potrebbe imporre un embargo sulle componenti vietate alla Russia anche ai paesi che aiutano sistematicamente Mosca ad aggirare le sanzioni. Ma la Commissione e diversi governi non vogliono uno scontro con Pechino.

