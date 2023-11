Nella cacofonia europea su Israele manca una visione per l'Ue

Per Ursula von der Leyen, l’Ucraina rimane la priorità della politica estera dell’Unione europea. Secondo Josep Borrell, è Gaza a essere diventata “la sfida geopolitica più importante”. Charles Michel è preoccupato che l’Ue sia accusata dal sud globale di “doppi standard” perché non condanna Israele quando bombarda Hamas provocando vittime civili. La scorsa settimana Annalena Baerbock aveva posto un interrogativo che sta diventando sempre più rilevante di fronte agli scossoni globali. “È davvero utile quando i partner stranieri, se esplodono questioni geostrategiche, non sanno se invitare il presidente della Commissione, il presidente del Consiglio europeo o l’Alto rappresentante per discutere delle loro relazioni con l’Ue?”, aveva chiesto il ministro degli Esteri tedesco. Baerbock invoca “una sola faccia e una sola voce”. Alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue, che si è aperta ieri a Bruxelles, c’erano tre facce e tre voci diverse sugli affari globali.

