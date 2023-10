L'Ue trova l'intesa su un testo. Ma non sulla strategia per il medio oriente

Dopo una settimana di divisioni sulla proposta di chiedere una “pausa umanitaria” a Israele nella sua risposta a Hamas a Gaza, che in molti interpretavano come un “cessate il fuoco” per fermare l'esercito israeliano, i ventisette hanno trovato un compromesso più limitato: “Corridoi umanitari e pause per necessità umanitarie”

Bruxelles. I capi di stato e di governo dell'Unione europea si sono messi d'accordo su un testo, ma non su una strategia sul conflitto in medio oriente. Dopo una settimana di divisioni sulla proposta di chiedere una “pausa umanitaria” a Israele nella sua risposta a Hamas a Gaza, che in molti interpretavano come un “cessate il fuoco” per fermare l'esercito israeliano, i ventisette hanno trovato un'intesa su una richiesta più limitata: “corridoi umanitari e pause per necessità umanitarie”. Sono servite cinque ore di discussione tra i leader. “L'unità è la nostra forza”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ma la frattura interna all'Ue, tra chi dà un sostegno incondizionato a Israele e chi vuole apparire più equidistante di fronte alla tragedia umanitaria a Gaza, non è scomparsa. “Hamas ha provocato una crisi umanitaria a Gaza”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, appena concluso il vertice: “Hamas deve essere distrutto”. Michel è tornato ad accusare Israele di non essere “in linea con il diritto internazionale”, imponendo un assedio totale a Gaza.