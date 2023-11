Tutti i rischi che vede Bruxelles nel brutto scherzo telefonico a Meloni

Bruxelles. “Uno scherzo telefonico molto negativo”, dice al Foglio un funzionario europeo. “Un passo falso grave”, conferma un’altra fonte. Quando su X ieri è iniziata a circolare la registrazione della telefonata fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e due comici russi che si sono fatti passare per il presidente dell’Unione africana, i campanelli d’allarme si sono messi a suonare tra le capitali europee. Non solo perché la Russia è riuscita a violare la sicurezza di una conversazione del capo di governo di un paese dell’Unione europea, della Nato e del G7. Ma anche per il modo in cui si è espressa Meloni e il contenuto delle sue parole sulla fatica dei leader europei sull’Ucraina, sulla possibilità di un compromesso con la Russia, sulla Francia in Niger e sul ruolo dell’Ue nelle politiche migratorie. “E’ un bel regalo a Vladimir Putin”, dice un diplomatico di uno stato membro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE