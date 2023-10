L'Ue scopre di avere un "problema Ursula"

Dall'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele il 7 ottobre, l'Unione europea ha scoperto di avere un “problema Ursula”. La presidente della Commissione è sempre più contestata da altri leader dell'Ue, governi, eurodeputati e funzionari per aver concesso un sostegno senza condizioni al governo di Benjamin Netanyahu nella risposta a Hamas. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sta cercando di approfittarne per indebolire Ursula von der Leyen, con cui i rapporti personali non sono mai stati buoni. La rivalità degli ego ha raggiunto livelli parossistici, quasi comici, se non dimostrassero quanto la governance dell'Ue sia disfunzionale e non nascondessero divergenze di fondo tra i ventisette stati membri.



