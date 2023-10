Sgarbi continui tra Michel e von der Leyen. L'Ue si è trasformata in un asilo 

Dopo seicento e più giorni di guerra della Russia contro l’Ucraina e due settimane dopo l’attacco di Hamas contro Israele, lungi dall’essere una potenza geopolitica, l’Unione europea si è trasformata in un asilo a causa delle rivalità tra Ursula von der Leyen e Charles Michel. L’ultimo caso è scoppiato ieri, quando Politico.eu ha rivelato che il presidente del Consiglio europeo avrebbe incontrato da solo Joe Biden per un bilaterale prima del vertice Ue-Stati Uniti, a cui poi ha partecipato anche la presidente della Commissione. Fonti dell’Ue spiegano che si tratta di un gesto di cortesia: per Michel era la prima volta alla Casa Bianca. Gli americani sanno come tutti dentro l’Ue che von der Leyen cerca di evitare di ritrovarsi nella stessa stanza con Michel.

