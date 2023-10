L'ambiguità della Cina sul terrorismo

Ieri per la prima volta dall’attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas nei confronti di Israele, il leader cinese Xi Jinping ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al conflitto. Ha detto che “la massima priorità ora è un cessate il fuoco il prima possibile” e che la via d’uscita fondamentale” dalla guerra tra Israele e il gruppo terroristico è “una soluzione a due Stati per creare una Palestina indipendente”. Anche in quest’occasione, proprio come negli scorsi giorni e proprio come nell’invasione dell’Ucraina, ha condannato la violenza senza attribuire colpe, e soprattutto non ha denunciato Hamas.

