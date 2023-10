Biden domani in Israele. Idf: "La risposta potrebbe non essere l'invasione di Gaza"

Il presidente americano andrà poi in Giordania per scongiurare un'escalation. In Israele circa mezzo milione di sfollati, oltre un milione a Gaza. Il cancelliere Scholz vede oggi Netanyahu. Hamas diffonde il video di un ostaggio. "Una dozzina di italiani vicino a Rafah", dice Tajani

La diplomazia continua a lavorare per scongiurare una nuova escalation e un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. Dopo il viaggio a Tel Aviv del segretario di stato americano Antony Blinken - che ha incontrato nelle scorse ore il premier israeliano Netanyahu, passando poi per Qatar, Bahrain, Arabia Saudita ed Egitto - domani è atteso in Israele Joe Biden. Lo conferma con una nota la Casa Bianca: il presidente americano vuole "dimostrare il suo fermo sostegno a Israele di fronte al brutale attacco terroristico di Hamas e consultarsi sui prossimi passi". Poi Biden andrà ad Amman, in Giordania, dove incontrerà re Abdullah, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas. Qui, sottolinea la Casa Bianca in una nota, "ribadirà che Hamas non rappresenta il diritto del popolo palestinese alla dignità e all’autodeterminazione e discuterà le necessità umanitarie dei civili a Gaza".

Ieri sera l'inquilino della Casa Bianca ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che proprio oggi si recherà in Israele - in programma c'è un colloquio con Netanyahu - prima di volare in Egitto per incontrare il presidente al Sisi. Sul campo, intanto, proseguono i preparativi dell'esercito israeliano per l'operazione di terra, mentre le condizioni umanitarie nella striscia di Gaza si fanno sempre più difficili.

Le parole dell'Idf sullo status futuro di Gaza e sull'invasione di terra

Lo status della Striscia di Gaza dopo l'assalto pianificato da parte di Israele sarà una "questione globale" su cui discutere a livello internazionale, ha detto un portavoce militare israeliano. Lo scrive l'agenzia Reuters. "Tutti gli scenari restano aperti", ha detto durante una conferenza stampa il ​​contrammiraglio Daniel Hagari, capo dell'unità del portavoce dell'Idf,in risposta alla domanda se Israele intenda occupare completamente la Striscia. Hagari ha detto che l'esercito ha "presentato un piano operativo" al governo israeliano ma non lo ha spiegato.

Oltre alla spinosa questione degli ostaggi stranieri a Gaza, gli israeliani devono confrontarsi anche con il loro partner principale a Wahington. Gli Stati Uniti stanno infatti guidando gli sforzi diplomatici e domani lo stesso presidente americano sarà in Israele. Una volta che la guerra si intensificherà, i più stretti alleati di Israele vogliono essere sicuri di aver fatto tutto il possibile per proteggere i civili e per impedire che lo scontro esploda in un conflitto molto più ampio.

Ieri il presidente Joe Biden ha avvertito Gerusalemme che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore". Ospite del programma tv '60 Minutes' della Cbs, Biden ha detto che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno stato palestinese. "Hamas non rappresenta tutti i palestinesi", ha dichiarato Biden. L'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, è intervenuto, in seguito alle parole di Biden, per dire che da parte di Israele non c'è "alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci. Ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza, l'unico modo, come ha detto lo stesso presidente Biden, è annientare Hamas: dovremo fare tutto il necessario per distruggere il loro potenziale".

L'esercito israeliano si sta preparando intanto per le prossime tappe nella guerra contro Hamas ma i piani potrebbero essere diversi dall'attesa invasione via terra della Striscia, ha detto il portavoce militare dell'Idf, il tenente colonnello Richard Hecht. "Ci stiamo preparando ma non abbiamo detto quali piani saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso".

Secondo Lyse Doucet, capo corrispondente internazionale della Bbc, che ora si trova nel sud del paese, queste "dichiarazioni suggeriscono addirittura che un attacco sia imminente. Mantenere un esercito mobilitato in attesa troppo a lungo potrebbe influire sulla sua preparazione e sul morale". Le forze di Israele si sono mobilitate, l’artiglieria e i mezzi corazzati si sono spostati lungo il confine di Gaza e anche su altri confini. "Potrebbe esserci o meno un ritardo. C'è stata una forte pioggia in questa regione e il meteo conta in guerra", ha aggiunto Doucet.

500 mila sfollati in Israele, oltre un milione a Gaza



L'esercito israeliano ha comunicato che ammonta a mezzo milione il numero di sfollati interni di Israele dal 7 ottobre, giorno in cui Hamas ha lanciato l'attacco terroristico. "Tutte le comunità intorno alla Striscia di Gaza sono state evacuate secondo le direttive del governo. Non vogliamo civili vicino alla zona di combattimento", ha detto Jonathan Conricus, portavoce dell'Idf - le forze di difesa israeliane. Ma anche a nord, al confine tra Israele e Libano, dove si registrano tensioni con Hezbollah, i cittadini hanno lasciato le loro case.



Anche a Gaza la situazione si fa sempre più difficile: qui gli sfollati sarebbero più di un milione, mentre proseguono i lavori diplomatici per consentire a una parte di questi di lasciare la zona, entrando in Egitto, e al contempo per permettere agli aiuti umanitari di entrare nelle Striscia.

Continuano la trattative per l'apertura del valico di Rafah. Una situazione che riguarda anche alcuni cittadini italiani. "Sono una dozzina e si trovano vicino a Rafah. Speriamo che oggi possano uscire dalla Striscia di Gaza e raggiungere l’Egitto", ha spiegato questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a Radio anch’io. "Sono in corso trattative e per noi questa è la priorità. Abbiamo rimpatriato turisti e pellegrini, stiamo cercando di farlo anche per coloro che si trovano nella Striscia".

Il primo video di uno degli ostaggi di Hamas

Ieri sera il gruppo terroristico ha pubblicato il video di una ragazza presa in ostaggio sabato 7 ottobre durante il rave parti attaccato dai terroristi, nel sud di Israele. La giovane donna si chiama Mia Schem, è franco-israeliana, ha 21 anni ed è il primo video diffuso dai miliziani di Hamas, che ha nelle sue mani circa 200 ostaggi. Nel video si vede la ragazza che riceve cure mediche per una ferita sopra il gomito destro e una persona che, fuori dall’inquadratura, le fascia il braccio. “Al momento sono a Gaza”, dice. Il video si conclude con la sua richiesta di essere restituita a Israele: "Chiedo solo di essere restituita il più velocemente possibile alla mia famiglia, ai miei genitori e ai miei fratelli", dice. "Per favore, fateci uscire di qui il più presto possibile."

Hamas released propaganda footage of Mia Shem, a 21-year-old Israeli girl kidnapped by the terror organization last Saturday.



I remind you: Hamas injured Mia. They kidnapped Mia. They are holding Mia hostage. pic.twitter.com/OqAZ4h1EU3 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 16, 2023

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari ha detto riguardo al video: “Questo è terrorismo psicologico di Hamas contro i cittadini di Israele. Ci aspettiamo altri video come questo. In questo video Hamas cerca di presentarsi come un’organizzazione umanitaria mentre in realtà è un gruppo terroristico omicida”. Secondo il portavoce delle Idf bisogna chiedersi "come ha fatto una ragazza di 21 anni che era andata a una festa a ballare, a finire per essere rapita da un gruppo terroristico omicida e tenuta prigioniera nel cuore di Gaza?”

Secondo un'analisi del New York Times, i metadati contenuti nel file video indicano che una parte del filmato è stata girata almeno sei giorni fa. La madre della ragazza, Keren Schem, ha detto di aver parlato l'ultima volta con sua figlia il 6 ottobre, il giorno prima dell'attacco. "Supplico tutto il mondo: riportate a casa la mia bambina" ha detto ai media.

Sul Foglio abbiamo raccontato l'organizzazione delle 800 famiglie israeliane che condividono storie simili: si sono costituite in un comitato, assistite da un team di legali e di negoziatori. “Stiamo lavorando su diversi canali”, ha detto al Foglio Ya’akov Peri, ex capo dello Shin Bet (i servizi di sicurezza interni) e negoziatore.

Sul campo: tensioni al confine tra Israele e Libano. Nuovi razzi da Gaza

Le forze di difesa Israeliane riferiscono su X di colpi d'arma da fuoco nella città di Metulla, al confine con il Libano. L'Idf ha anche annunciato di aver colpito "obiettivi terroristici di Hezbollah", attraverso attacchi aerei. Ma le operazioni principali si svolgono sul fronte che riguarda la Striscia di Gaza. Sempre l'esercito israeliano ha diffuso un video di un attacco aereo che avrebbe colpito durante la notte, "un quartier generale militare di Hamas e neutralizzato uno dei terroristi". Secondo i media israeliani, inoltre, questa mattina hanno risuonato le sirene nel sud di Israele, dopo che da Gaza sono stati lanciati missili.

Overnight, IDF fighter jets struck:

❌ A Hamas military headquarters and neutralized a Hamas military operative.



❌ A bank utilized to fund Hamas terrorist activity in Gaza. pic.twitter.com/fBC76MZa4P — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023