I leader europei aggrappati all'equidistanza inciampano spesso nella propaganda di Hamas

Bruxelles. Alcuni leader dell’Unione europea hanno la tendenza a cadere troppo facilmente nella trappola della guerra della propaganda che Hamas sta conducendo contro Israele dopo il suo attacco del 7 ottobre. Martedì, dopo aver criticato Israele per l’assedio della Striscia, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha voluto esprimere la sua “emozione” perché “un ospedale a Gaza è stato bombardato, provocando molte vittime”. Poi ha aggiunto: “Un attacco contro una infrastruttura civile non è in linea con il diritto internazionale”. Nessuna nuance, nessuna prudenza, contrariamente alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha rifiutato di rispondere spiegando di non avere sufficienti informazioni verificate. Michel ha semplicemente accettato la versione di Hamas. Da giorni il presidente del Consiglio europeo moltiplica le critiche a Israele per dimostrare una certa equidistanza dell’Ue.

