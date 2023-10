Il mestiere più sgradito a Putin è quello dei giornalisti

Alsu Kurmasheva è una giornalista di Radio Free Europe-Radio Liberty ed è la seconda giornalista americana a essere arrestata nella Russia di Vladimir Putin da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Kurmasheva si era recata in Russia per un’emergenza familiare lo scorso 20 maggio e al momento del suo ritorno, circa due settimane dopo, le erano stati confiscati i passaporti, americano e russo, impedendole di lasciare il paese per tornare a casa a Praga, dove vive con il marito e i due figli. Mercoledì è stata arrestata da agenti russi in borghese con l’accusa di aver violato la legge sugli agenti stranieri: così secondo il Cremlino si sarebbe dovuta registrare al suo arrivo e ora rischia fino a cinque anni di prigione. Evan Gershkovich, corrispondente russo del Wall Street Journal, era stato arrestato a marzo, lui con l’accusa di spionaggio, è detenuto nel carcere di Lefortovo e rischia vent’anni di carcere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE