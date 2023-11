Lavrov usa la riunione dell'Osce per attaccare l'occidente, ancora

Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha voluto a tutti i costi farsi invitare e partecipare alla riunione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l’Osce, a Skopje, per poi prendere la parola e dire che di fatto questa istituzione non ha più senso, “è stata trasformata in un’appendice della Nato e dell’Unione europea”, e ha perso il suo senso. “Sfortunatamente – ha detto il ministro russo, mentre molti lasciavano l’aula, altri lo contestavano e lui diceva con un sospiro arcigno: lasciatemi in pace – Le élite politiche occidentali, che si sono arrogate il diritto di decidere il destino dell’umanità, hanno fatto una scelta miope e svantaggiosa per l’Osce, ma a favore della Nato, della filosofia del contenimento, dei giochi geopolitici a somma zero e della logica padrone-schiavo. Una delle componenti chiave di questa politica è stata l’espansione sconsiderata della Nato verso l’est, iniziata dopo la dissoluzione dell’Organizzazione del Trattato di Varsavia”.

