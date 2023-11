Al G20 Putin si fa beffe dell'occidente, di nuovo

Il presidente si collega al vertice per la prima volta da quando ha invaso l'Ucraina. Dice di volere la pace e la collaborazione, se non ci sono la colpa è del resto del mondo, o meglio degli alleati di Kyiv

Joe Biden e Xi Jinping non hanno voluto assistere al ritorno di Vladimir Putin sulla scena internazionale, al suo primo vertice (in videoconferenza) del G20 da quando ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio del 2022. Il presidente americano e quello cinese non si sono collegati all’incontro organizzato dalla presidenza di turno indiana: perché non ci fosse il primo è piuttosto evidente, l’assenza di Xi invece conferma che l’incontro di San Francisco con Biden, a parte il dittatore-gate, non è andato così male.