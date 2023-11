Così l'Ue si sta attrezzando per non lasciare senza armi Kyiv

L’Ucraina ha sufficienti munizioni per superare l’inverno o rischia lo sfondamento di alcune linee del fronte? I suoi alleati occidentali sono pronti a fornire abbastanza armi per lanciare una nuova controffensiva la prossima primavera? Stati Uniti e Unione europea continueranno a farsi distrarre dal medio oriente oppure riconcentreranno la loro attenzione strategica sulla guerra in Europa? Nel momento in cui il conflitto è entrato in una fase di stallo, Washington e Bruxelles temono che la Russia possa riprendere l’iniziativa sul campo di battaglia e ricominciare a bombardare le infrastrutture energetiche. Alle difficoltà del presidente americano Joe Biden a far passare i nuovi aiuti al Congresso (secondo Bloomberg, potrebbero non arrivare prima della fine dell’anno) si aggiungono la fatica e i dubbi di alcune capitali dell’Ue. Ma una parte degli alleati europei insiste per un cambio di paradigma nella pianificazione della guerra. La Germania e altri governi stanno raddoppiando gli stanziamenti. Vladimir Putin ha preparato una lunga guerra, bisogna adeguarsi e bisogna smettere di stare sulla difensiva. “I bilanci della difesa della coalizione Ramstein messi insieme sono più di tredici volte quello della Russia”, ha spiegato questa settimana a Washington, il premier dell’Estonia, Kaja Kallas: “Il pil dell’Ue è più di sette volte più alto di quello della Russia. La spesa militare degli stati membri dell’Ue è tre volte più grande di quella della Russia. Questo significa che l’Ucraina, con l’aiuto della comunità euroatlantica, ha la possibilità di prevalere”.

