Contro il veto di Orbán i ventisei responsabili dell'Ue studiano un piano e nuove modalità di aiuti

Bruxelles. I nemici dell’Ucraina, che sia la Russia di Vladimir Putin o l’Ungheria di Viktor Orbán, non devono farsi illusioni. Un fallimento del Consiglio europeo di giovedì e venerdì sul via libera ai negoziati di adesione “sarebbe un’enorme demotivazione per i cittadini ucraini, ma non avrà un impatto sulla nostra volontà di difendere il nostro paese”, ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, rispondendo a una domanda del Foglio. “Quelli che pensano che questa decisione possa aprire la strada a concessioni o negoziati con la Russia stanno facendo un errore di calcolo”. Meno l’Ucraina sarà aiutata, più durerà la guerra. “Se in teoria il sostegno all’Ucraina dovesse diminuire, questo non aiuterà a restaurare la pace”, ha spiegato Kuleba. Eppure il rischio di un fiasco nel vertice dei capi di stato e di governo è reale.

