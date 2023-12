Bentornato Tusk, bentornata Polonia

È stata un’attesa lunga quasi due mesi, nessuno strappo costituzionale, tutto previsto, niente panico, soltanto paziente e laboriosa attesa. Donald Tusk torna a essere il primo ministro della Polonia, ha quattordici giorni per ottenere la fiducia, e il suo compito non è semplice. Sarà l’uomo che dovrà mettere in sesto il paese, le sue istituzioni, i suoi rapporti con l’Unione europea. Dovrà sistemare la tv pubblica che è diventata una roccaforte del PiS, ma in questo gli vengono incontro le dimissioni del direttore storico di TvP: Jacek Kurski è un uomo sveglio, ha lasciato l’incarico quando ha sentito che il tempo del PiS stava finendo. Tusk dovrà rimettere in sesto la Corte suprema, e farlo con un presidente come Andrzej Duda, anche lui del PiS, non sarà semplice. Ma Duda è ambizioso, aspira alla guida del partito che Jaroslaw Kaczynski tiene gelosamente tra le sue mani o a una carriera internazionale, forse è più interessato di quel che si pensi a non alimentare divisioni.

