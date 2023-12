La guerra cyber della Russia

L’Fsb, il servizio di sicurezza federale russo, continua a interferire nei processi politici del Regno Unito – per ora senza successo – con attacchi cibernetici diretti a politici, funzionari pubblici, giornalisti e altre figure della società civile, per usare le informazioni ottenute illegalmente e manipolarle col fine di minare i processi istituzionali e democratici. A denunciarlo è una dichiarazione ufficiale del ministero degli Esteri del governo di Rishi Sunak, da poco guidato da David Cameron, diffusa l’altro ieri. Una delle prime azioni del ritorno agli incarichi politici di Cameron è stato quello di convocare l’ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, e di mettere sotto sanzioni due cittadini russi coinvolti nelle operazioni: le spie Ruslan Aleksandrovich Peretyatko e Andrei Stanislavovich Korinets, aggiunti ieri anche alla lista dei “most wanted” dell’Fbi americana. E’ la minaccia globale rappresentata da Mosca, che conduce i suoi attacchi non soltanto con i missili e i droni – ieri la Russia ha lanciato una ventina di missili da crociera nel corso della mattinata contro l’area di Pavlohrad, vicino Dnipro, facendo almeno un morto, ed è stato identificato il corpo della quinta vittima dell’attacco missilistico russo del 29 novembre su Novohrodivka, nel Donbas, solo per citare un paio delle notizie del bollettino di guerra.

