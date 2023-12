Benvenuta Ucraina nell'Unione europea

Bruxelles. “Questo è un momento storico e dimostra la credibilità e la forza dell’Unione europea”, ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo che i capi di stato e di governo hanno preso la decisione di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina. Non tutti. Per alcuni minuti l’Europa è diventata a ventisei. Isolato e messo in un angolo, Viktor Orbán ha ceduto alle pressioni, uscendo dalla sala del vertice per non partecipare alla decisione che doveva essere adottata all’unanimità. “È una pessima decisione. L’Ungheria non vuole partecipare a questa brutta decisione!”, ha spiegato Orbán in un video preregistrato e montato: “Completamente senza senso”. In realtà la sua assenza – paragonabile all’abdicazione per 36 ore di re Baldovino per non firmare la legge sull’aborto in Belgio – era stata concordata con Michel e gli altri leader. “Orbán sapeva cosa sarebbe successo”, spiega al Foglio una fonte dell’Ue. È stato “costruttivo”, conferma un’altra fonte.

