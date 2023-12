Il progetto storico sull'Ucraina “per non rispondere ai deliri di Putin”

Sarà vero quello che dice Paolo Mieli, e cioè che quando Sergei Lavrov decreta che i cinquecento anni di dominio occidentale sono agli sgoccioli, che la vittoria imminente della Russia contro l’Ucraina ricorda quella contro Hitler del 1941-’45 e perfino la gloriosa sconfitta di Napoleone nel 1812, in realtà il ministro degli Esteri russo stia esagerando volutamente, le stia sparando grosse allo scopo di sfottere in modo neanche tanto implicito la roboante retorica putiniana? Chissà. Certo è che, come spesso accade con i totalitarismi, all’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina del 2022 da parte russa c’è stato un discorso di storia. Più di uno, a dire il vero: dal saggio-fiume di Vladimir Putin “Sull’unità storica di russi e ucraini”, uscito nell’estate del 2021, che spaziava in mille anni di riscrittura del passato nel tentativo di dimostrare che i due paesi sono “un solo popolo”, ai discorsi televisivi pronunciati nei giorni che precedevano l’invasione, con dovizia di rivendicazioni pluridecennali e di farneticazioni sul presunto carattere artificiale, risalente all’era sovietica, della nazione ucraina. “Ecco, è proprio per non rispondere ai deliri di Putin che lanciamo questa iniziativa”, dice Yaroslav Hrytsak, storico ucraino, all’indomani della presentazione della Ukraine History Global Initiative, progetto che riunisce oltre novanta storici di tutto il mondo (a partire da Timothy Snyder, che l’ha presentata al British Museum), nel tentativo di “strappare la percezione globale dell’Ucraina dall’ombra della storia russa”.

