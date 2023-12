In Ucraina ora in gioco c'è la credibilità di tutta l'Europa

Bruxelles. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ieri ha chiesto ai capi di stato e di governo dell’Ue di avere “l’audacia di fare le scelte giuste” in quello che ha definito un vertice “cruciale”. E’ cruciale per l’Ucraina, che ha bisogno di tutto l’aiuto finanziario e militare possibile per continuare a difendersi dalla guerra di aggressione di Vladimir Putin e respingere la Russia dai territori che continua a occupare. Ma il Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles è ancor più cruciale per la stessa Ue. Perché – come ha scritto Michel nella sua lettera di invito ai leader – “il 24 febbraio 2022 ha segnato una svolta nella storia dell’Europa”. A essere stato attaccato non è solo il territorio di un paese sovrano, per il semplice fatto di voler determinare da solo il proprio destino. A essere attaccati sono la pace, il sistema internazionale basato sulle regole, l’inviolabilità delle frontiere, l’ordine di sicurezza europeo e la democrazia liberale. Dalle decisioni che prenderanno i leader – sui negoziati di adesione con l’Ucraina, la Moldavia e i Balcani occidentali, così come sugli aiuti finanziari a Kyiv – dipendono la credibilità interna ed esterna dell’Ue, la sua capacità di essere un attore influente in un mondo in cui si accumulano le minacce e, alla fine, la ragione d’essere dell’Europa come entità politica. La scelta è binaria. Non ci sono sfumature di grigio. O tutto, o niente. E chi non ci sta (o fa giochetti come Viktor Orbán) è fuori.

