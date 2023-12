L'Europa non si può permettere di sostenere Kyiv solo quando le cose vanno bene

Il ragionamento per cui si sostiene Kyiv quando sul campo di battaglia le cose vanno bene e non quando vanno male, da un punto di vista europeo, è poco razionale. Sarebbe soltanto poco morale se l’Ucraina fosse lontana come l’Afghanistan invece che al confine est. Quando l’Economist ha pubblicato la copertina in cui si domandava: “Putin sta vincendo?”, al titolo provocatorio seguiva un articolo che non riguardava le capacità militari strabilianti di Vladimir Putin ma verteva tutto su un punto: l’Europa dovrebbe svegliarsi. Kyiv ha ricevuto da tutti i paesi dell’Unione messi assieme meno munizioni per l’artiglieria di quante Kim Jong Un ne abbia spedite a Putin negli ultimi due mesi.

