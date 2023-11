Tra i paesi arabi, un fronte del silenzio sostiene l'estirpazione di Hamas

La guerra scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto in Nagorno-Karabakh e ora quello di Gaza sono i casi più evidenti dell’aumento dei conflitti tra stati o internazionalizzati a seguito dell’intervento di uno stato estero verificatosi grosso modo a partire dal 2008. È difficile individuare con certezza le cause di questo aumento, ma colpisce la coincidenza con lo scoppio della crisi finanziaria che confermò la debolezza relativa dell’occidente nato nel 1945, dopo il fallimento della sua ultima “vera” presidenza, quella di Bush junior. Il nuovo presidente, Barack Obama, fece presto capire che il suo obiettivo era riformare gli Stati Uniti e lasciò trasparire persino fastidio per la politica estera. Seguirono errori come quello di non punire Bashar el Assad nel 2013 per l’uso di gas sarin, come pure Obama si era impegnato a fare, e soprattutto la decisione – probabilmente la più gravida di conseguenze – di guardare alla Cina come a un avversario piuttosto che come a un partner, magari ancora minore e al quale chiedere dei cambiamenti (che la Cina avesse profittato dell’ingenuità statunitense ed europea nei decenni precedenti è fuor di dubbio).

