Abbiamo sottovalutato l'Iran. Ora paghiamo un prezzo. Intervista allo storico israeliano Benny Morris

“Il secondo Olocausto sarà diverso. Un bel giorno, magari nel pieno di una crisi regionale, o quando meno ce lo aspetteremo, i mullah di Qom convocheranno una seduta segreta, sulla quale campeggerà il ritratto di Khomeini, con i suoi occhi di ghiaccio, per dare il placet. I missili Shihab-3 e 4 saranno lanciati verso Tel Aviv, Beersheba, Haifa, Gerusalemme. Qualche missile sarà dotato di testata nucleare. Per un paese delle dimensioni e la conformazione di Israele, quattro o cinque lanci saranno sufficienti. E addio Israele. Nessun iraniano vedrà né toccherà alcun israeliano. Tutto si svolgerà in modo molto impersonale”.

