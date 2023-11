Il Papa si fa strumentalizzare dall'Iran

Dopo il massacro perpetrato da Hamas nei kibbutz israeliani, il Papa ha sentito al telefono il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quello iraniano Ebrahim Raisi, il presidente dell’Anp Abu Mazen e Joe Biden. La Sala stampa vaticana ha precisato che le conversazioni con Erdogan e Raisi sono state chieste da questi ultimi – tradotto: non è il Papa che va a cercare la mediazione dei due leader. La presidenza iraniana ha diffuso un comunicato in cui si dà conto di quanto discusso e se le due Parti si sono trovate concordi sull’auspicare il rispetto per le vite civili, il resto è problematico. Perché è un concentrato del più tipico antisemitismo iraniano: “Papa Francesco, il leader dei cattolici del mondo, pur apprezzando le posizioni del dottor Raisi nel sostenere il popolo oppresso della Palestina, ha sottolineato la necessità di cercare di fermare gli attacchi a Gaza”, si legge. E il popolo in questione sarebbe oppresso dal “regime sionista usurpatore” che si è macchiato di “crimini terribili e senza precedenti”.

