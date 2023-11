Papa Francesco e le buone intenzioni dilapidate in un prontuario di parole vane 

"Roma senza Papa”: è il romanzo satirico e in parabole di Guido Morselli, pubblicato a metà degli anni Settanta e scritto a metà dei Sessanta conciliari per raccontare il declino della Chiesa romana. Quel titolo viene in mente a proposito del ruolo di Francesco in questi tempi a venatura apocalittica di guerre e altro. Un Papa non può fare molto, bisogna riconoscerlo, quando la parola passa alle tragiche passioni, alla discordia umana troppo umana, al conflitto generalizzato su più scenari, come avviene in Europa e in medio oriente. Un Papa è per definizione contro la guerra, invita al dialogo oltre ogni opposizione esistenziale e di principio, sottomette le regole della politica realista a un controrealismo ispirato allo Spirito e all’interpretazione religiosa del tempo. Anche Francesco lo è, non fa e non può fare eccezione, ci mancherebbe. La Segreteria di stato vaticana e i prelati di cui più si fida il Pontefice si muovono con qualche abilità e scarsi risultati per scongiurare il peggio, dare una mano sul piano umanitario, cercare di allacciare legami anche quando tutti i legami sono distrutti dall’irrevocabilità delle decisioni belliche. Si nota però nel papato gesuita un tratto specifico allarmante: il vescovo di Roma e la curia si adoperano per il meglio ma nella percezione generale sono impotenti, la loro parola non conta, non c’è attesa, non c’è forza di evocazione di tipo profetico, le formule di pace suonano ripetitive, atti dovuti, manca un qualsiasi carisma all’altezza o alla bassezza dei tempi. Il Sinodo sembra destinato a un cammino parallelo al mondo, introverso, attento solo alla cura dei fatti interni all’istituzione. L’ultima apparizione degna di nota, per la sua smarrita bellezza e per la sua adeguatezza ai fatti, è quella solitaria in una piazza svuotata dalla pandemia, in ore di pioggia battente: il Papa solo e l’arcata del Bernini che gli fa da impressionante cornice nella piazza svuotata dal male, quando il Papa c’è e non c’è.

