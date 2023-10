La prima parte del Sinodo si chiude con un documento indolore ma che pone le basi per la svolta

Sabato sera, in orari inconsueti per il Vaticano (le 21.30) è stato diffuso il documento di sintesi della prima sessione sinodale sulla sinodalità. Il ritardo – di un’ora e mezza sulla tabella di marcia prevista – aveva alimentato voci incontrollate su dissidi interni, proteste, scontri alla presenza del Papa. Invece, a leggere le quarantadue pagine del rapporto, non si scorge nulla di tutto ciò. Anzi, risulta perfino sorprendente che ci siano stati 69 voti contrari (il più alto numero di non placet) al paragrafo sul diaconato femminile: che fosse uno dei temi “caldi” del dibattito lo si sapeva da tempo, ma il punto su cui è stata trovata la convergenza è del tutto indolore perfino per i più granitici oppositori delle cosiddette diaconesse: “Sono state espresse posizioni diverse in merito all’accesso delle donne al ministero diaconale. Alcuni considerano che questo passo sarebbe inaccettabile in quanto in discontinuità con la Tradizione. Per altri, invece, concedere alle donne l’accesso al diaconato ripristinerebbe una pratica della Chiesa delle origini. Altri ancora discernono in questo passo una risposta appropriata e necessaria ai segni dei tempi, fedele alla Tradizione e capace di trovare eco nel cuore di molti che cercano una rinnovata vitalità ed energia nella Chiesa. Alcuni esprimono il timore che questa richiesta sia espressione di una pericolosa confusione antropologica, accogliendo la quale la Chiesa si allineerebbe allo spirito del tempo”. Stop.

