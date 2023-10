Breve, transitorio e indolore. Ecco come sarà il documento del Sinodo

Nessuno, durante questo sinodo, ha avuto una visione generale, ma tutti hanno discusso di qualcosa in particolare. Tanti assenti, molte emozioni e un dibattito non sempre "alto"

“Come un paio di pantaloni nuovi”. Un padre sinodale — rigorosamente anonimo, perché la regola della riservatezza sembra essere più stretta del segreto pontificio che fu — definisce così il nuovo metodo del Sinodo. Che è poi un modo interlocutorio per non lamentarsi, ma non parlarne troppo bene. Perché, aggiunge, “dopo tanti anni che si indossano dei pantaloni, quelli nuovi sembrano immediatamente più scomodi. Ma poi potrebbero essere più comodi di quelli di prima”.