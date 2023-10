Fra i timori di un testo preconfezionato, si guarda già al Sinodo vero del 2024

Città del Vaticano. Silenzio. Ascolto. Riservatezza. Papa Francesco prima - e poi il regolamento dell’assemblea - hanno dato il tono del Sinodo sulla sinodalità che si sta celebrando oggi in Vaticano. Non si può parlare delle discussioni, per favorire un dibattito aperto e per evitare le influenze dei media. Tuttavia, dalle tavole rotonde in cui sono divisi i partecipanti al Sinodo - ognuna impegnata in un sottotema specifico di un tema particolare - si percepisce il timore che poi l’agenda a contare sarà piuttosto quella che viene da dentro. Alla fine, tutto dipenderà dalla sintesi finale. Ma, in un posto dove l’ascolto è contemplato come obiettivo primario, chi si prenderà la responsabilità di tagliare parti del documento perché senza "consenso sinodale"?

