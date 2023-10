Sinodo e documento sulla crisi climatica. Parte il laboratorio per la Chiesa di domani

Con la messa di questa mattina sul sagrato di San Pietro (ministranti, madri e padri sinodali, vescovi, cardinali e laici entreranno dal Braccio di Costantino in processione, ché le scenografie fanno parte eccome dei grandi eventi) si apre ufficialmente la sessione sinodale che accompagnerà la Chiesa fino al prossimo anno, quando terminato il secondo round di incontri, preghiere e confronti, il Papa tirerà le somme e deciderà che volto avrà la Chiesa del futuro. Qualcosa, però, lo si intuisce già ed è lo stesso Francesco a far capire che dal Sinodo arriveranno decisioni importanti, non semplici maquillage o aggiornamenti minimi alla prassi. Cinque cardinali (gli elettori Burke e Sarah e tre ultraottantenni, Sandoval Íñiguez, Brandmüller e Zen) hanno spedito la scorsa estate al Pontefice cinque domande (dubia) chiedendogli una risposta. Si può reinterpretare la Divina rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici del momento? Si possono o no benedire le coppie omosessuali? La sinodalità è davvero la dimensione costitutiva della Chiesa? Le donne possono essere ordinate prete? Il pentimento è o non è la condizione necessaria per l’assoluzione sacramentale?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE