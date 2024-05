La Chiesa di Kyiv rilancia lo scambio di prigionieri. Mosca che fa?

Nel suo messaggio in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano (domenica), il capo e padre della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, ha rilanciato l’appello del Papa per uno scambio di prigionieri “totale” fra Russia e Ucraina, secondo la formula del “tutti per tutti”. Il Pontefice aveva lanciato l’iniziativa lo scorso 31 marzo, durante il messaggio pasquale che ha preceduto la benedizione Urbi et orbi. Da allora, poco si era mosso. Shevchuk ha riproposto la questione, già cuore della missione condotta dal cardinale Matteo Zuppi l’anno scorso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE