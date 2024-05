Quel problema teologico-politico che esiste soltanto nel cristianesimo

Mi è stato chiesto di evocare qui un concetto, o piuttosto una nozione un po’ vaga: lo snodo o il problema teologico-politico. O semplicemente, il teologico-politico. Proverò a chiarire questa nozione, cercando di vedere, prendendo un po’ di distanza, da dove proviene e ciò che comprende. In effetti, comprende non poche cose in fondo abbastanza diverse. Cercherò dunque d’allargare di poco la prospettiva, senza supporre che il teologico-politico sia qualcosa di ben conosciuto e scontato. Innanzitutto, com’è noto, si tratta di un aggettivo che proviene da un trattato che Spinoza in persona ha pubblicato anonimamente nel 1670. Vi si trattano la teologia e la politica, certo, ma l’ironia del titolo risiede in ciò che gli studiosi di grammatica chiamano un trait d’union. Poiché nel caso di questo trattino in mezzo inserito da Spinoza, siamo davanti a un tratto di disunione. Essenzialmente, si tratta infatti di mostrare che la sfera teologica non deve mescolarsi con la politica.



