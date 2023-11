È il giorno del secondo sì a Kyiv nell'Ue

La Commissione di Ursula von der Leyen oggi presenterà il “pacchetto allargamento”, il prossimo passo per aprire la strada che dovrebbe portare l’Ucraina dentro l’Unione europea. È sulla base del giudizio dell’esecutivo comunitario che i leader prenderanno a dicembre la decisione se aprire o meno i negoziati di adesione con Kyiv. In una visita nella capitale ucraina sabato, von der Leyen ha salutato “progressi eccellenti” e detto di essere “fiduciosa che potrete raggiungere il vostro ambizioso obiettivo, ovvero che la storica decisione di aprire il processo di negoziati di adesione venga presa già quest’anno”. Il giudizio sulle riforme condotte dal governo di Volodymyr Zelensky nei sette settori chiave indicati dall’Ue sarà dunque positivo. Ma non del tutto. “Avete già completato oltre il 90 per cento della strada”, ha detto von der Leyen. In un processo altamente burocratizzato come quello dell’allargamento, il 90 per cento non è il 100 per cento.

