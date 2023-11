Il destino di Biden, da Gaza a Kyiv. E' il realismo politico il suo puntino di luce nel buio

Odio e politica da Gaza a Kyiv. La questione non si sbroglia con le parole, le formule, le chiacchiere. Gli ebrei di Israele e del mondo assediati dal terrorismo islamista su tutti i fronti, e vittime di un pogrom con risonanze ultrasecolari, e una nazione europea, guidata da un eroe per caso, da un ebreo, insidiata dall’imperialismo asiatista della Russia (purtroppo) eterna. Siamo evidentemente nei pasticci, nell’oscurità di una peste nera, con la possibilità di un allargamento regionale e internazionale dello stato belligerante. Il conto pietoso dei danni umani e morali è indicibile, le guerre in corso non sono scaramucce antiterrorismo o episodi di una semplice resistenza nazionale, sono linee di divisione che valgono fin d’ora per generazioni presenti passate e future di donne, di uomini, vecchi, giovani, bambini, e i morti piangono i loro morti e i vivi uccidono, chi per aggredire e sventrare il nemico assoluto, chi per difendersi e contrattaccare.

