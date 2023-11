Blinken va ad Ankara a parlare del dopo Hamas. Erdogan lo snobba

Il segretario di stato americano ha incontrato il ministro degli Esteri Hakan Fidan, mentre il presidente turco, che appoggia Hamas, non ha partecipato al vertice. I difficili rapporti tra Stati Uniti e Turchia e un incontro che non ha prodotto risultati

Ankara. Blinken ha incontrato lunedì mattina il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, ma è stato snobbato dal presidente Erdoğan che, appena poche ore prima dello sbarco ad Ankara del segretario di stato americano, aveva detto che “era dovere della Turchia, in quanto sostenitrice di uno stato palestinese indipendente, fermare immediatamente i crimini contro la popolazione di Gaza”. Blinken, nel suo tour in medio oriente e Asia, ha puntato al ritorno ad una retorica pacata verso Israele per scongiurare un’estensione del conflitto e per prefigurare uno scenario credibile post Hamas a Gaza e ha inserito anche la Turchia nel suo percorso.