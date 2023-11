La Giordania collabora con Israele

L’aeronautica militare della Giordania ha lanciato aiuti medici urgenti che servono all’ospedale da campo giordano che si trova dentro alla Striscia di Gaza. Il re Abdullah II ha definito l’operazione come “il nostro dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle feriti nella guerra. Saremo sempre presenti per i nostri fratelli palestinesi”. E’ stata una manovra importante realizzabile soltanto grazie al coordinamento con l’esercito israeliano perché nessun aereo avrebbe mai potuto raggiungere la Striscia senza sentire Gerusalemme. La cooperazione tra gli stati va avanti, al di là di quelle che sono le prese di posizione delle leadership del mondo arabo. Abdullah II ha sempre manifestato la sua solidarietà con il popolo palestinese, ha usato parole molto diverse rispetto a quelle di sua moglie Rania che continua a condannare l’insensibilità internazionale e a denunciare un doppio standard utilizzato con i palestinesi e gli israeliani, ma non può che desiderare la fine di Hamas. In Giordania i palestinesi sono parte significativa della popolazione e al re spetta un esercizio di difficile equilibrismo. Ieri Abdullah II si è incontrato con Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, e la sola visita testimonia quanto il re cerchi una cooperazione con l’alleanza occidentale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE