“Gli antisionisti europei vogliono la stessa ‘soluzione' dell'Iran”. Parla Onfray

Di fronte al numero record di atti ostili contro gli ebrei in Francia, i presidenti del Senato Gérard Larcher e dell’Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet hanno organizzato domenica a Parigi una grande marcia contro l’antisemitismo: “La Repubblica è in pericolo”. Aderiscono tutti tranne il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, che definisce gli organizzatori della marcia “gli amici del sostegno incondizionato al massacro”. Michel Onfray non è sorpreso: “Da anni scrivo che stiamo vivendo una guerra civile che non fa rumore e che mi è valsa l’odio dei cosiddetti progressisti e dei loro media, che ora si dimostrano compagni di strada di Hamas”, dice al Foglio. Del filosofo francese è in uscita in Italia “Anima” (Ponte alle Grazie). “Il marxismo insegna che, per affermarsi, deve ricorrere alla dittatura del proletariato, utilizzando il suo braccio armato che è la sua ‘avanguardia illuminata’. Il leninismo aggiunge che questa avanguardia deve essere organizzata militarmente in un partito. Ora c’è l’islamo-goscismo. Si affidano a un neo popolo di femministe, razzializzati, indigenisti islamici, lgbt, black bloc composti da piccoli borghesi, per far vacillare e poi cadere il potere, credendo che, di fatto, esso tornerebbe ai cosiddetti progressisti. Questo significa fraintendere le leggi di guerra così come sono presentate nella letteratura islamica in generale e nella Sharia in particolare! Le sinistre fanno il gioco dell’islamismo. Stiamo assistendo alla coagulazione dell’odio anti occidentale. E’ un potente acceleratore di decomposizione”.

