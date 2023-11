L'Italia manderà la prima nave-ospedale davanti alle acque di Gaza

La nave Vulcano della Marina sta per salpare da Civitavecchia. L’Italia è il primo paese a portare avanti un’iniziativa simile per assistere i civili, ha detto Crosetto: “Vogliamo iniziare una gara di solidarietà” con altri paesi. Coinvolti tutti gli attori della crisi, compresa Israele

Una conferenza stampa a sorpresa del ministro Crosetto ha annunciato l’invio da parte della Difesa italiana della prima nave-ospedale davanti alle acque di Gaza, alla quale si aggiungerà in seguito un ospedale da campo - non è stato ancora annunciato il suo effettivo posizionamento all’interno del territorio palestinese. La nave Vulcano della Marina sta per salpare da Civitavecchia.



L’Italia è il primo paese a portare avanti un’iniziativa simile per assistere i civili, ha detto Crosetto: “Vogliamo iniziare una gara di solidarietà” con altri paesi.

La richiesta, dice il ministro, è arrivata a seguito di negoziati con americani e “direttamente dalle autorità palestinesi”. Crosetto ha assicurato che sono stati coinvolti tutti gli attori della crisi, compresa Israele.