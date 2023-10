L'ultima volta ad Annapolis: quando ci provò Bush

Il cammino di Clinton che portò alla conferenza voluta da Bush per la soluzione dei due stati, le ultime iniziative fallimentari di Obama e Trump e le incognite delle elezioni americane nel conflitto in medio oriente

L’ultima volta che si sono parlati davvero, mettendoci la faccia, erano molto lontani dalle rive del Giordano. Si erano stretti la mano su un’altra riva, quella della baia di Chesapeake, in Maryland. C’erano Abu Mazen da una parte, Ehud Olmert dall’altra, George W. Bush in mezzo e intorno a loro i rappresentanti di mezzo mondo, che ancora ci credevano. A novembre saranno passati 16 anni e quello è stato l’ultimo momento in cui si è parlato concretamente della soluzione dei due stati come traguardo del processo di pace israelo-palestinese. L’ultima volta che a scendere in campo erano stati i leader, facendo mille promesse.