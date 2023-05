Droni su Mosca: il primo attacco a un'area civile in Russia dall'inizio della guerra

Un raid sulla capitale ha danneggiato due edifici residenziali: è la prima volta che i cittadini russi sperimentano le conseguenze del conflitto. Nello stesso giorno a Kyiv si sono registrati una raffica di attacchi aerei, ma l'Ucraina nega di essere coinvolta

Kyiv. Stamattina un attacco di droni ha colpito Mosca, danneggiando due edifici residenziali – è il primo attacco a un'area civile della capitale russa da quando il presidente Vladimir Putin ha lanciato la sua brutale invasione dell'Ucraina più di un anno fa. E’ quasi certamente il preludio di un'importante escalation delle ostilità. L'attacco, confermato dal sindaco Sergei Sobyanin, è avvenuto poche ore dopo l'ennesima raffica di attacchi aerei russi su Kyiv, la capitale ucraina, che hanno ucciso almeno una persona e ne hanno ferite più di una dozzina. Nelle ultime settimane, Kyiv è stata sottoposta a un assalto incessante di bombardamenti quasi quotidiani, con Mosca che sembra intenzionata a indebolire o distruggere le difese aeree dell'Ucraina in vista di una controffensiva molto attesa, e il presidente Volodymyr Zelensky che ha dichiarato di voler estromettere gli invasori russi dal territorio ucraino. Sebbene l'Ucraina abbia negato il coinvolgimento nell'attacco di droni su Mosca, i due attacchi sulla capitale sono sembrati segnare un momento di svolta, in quanto i residenti della capitale russa hanno sperimentato per la prima volta le conseguenze dirette delle brutali ostilità della loro nazione. Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, ha detto che i residenti di Mosca si meritavano qualsiasi cosa venisse loro inflitta.

BREAKING: Russia is claiming that at least 8 drones have targeted an area in Russia centered around Moscow. Other, unconfirmed reports claim there were up to 32 individual UAVs used in the attempted attack.



This morning, there were multiple explosions being reported. Russia… pic.twitter.com/7R9LW8fHck — Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 30, 2023

All'inizio di maggio, due droni sono stati intercettati sopra il Cremlino in un attacco fallito che Mosca ha attribuito all'Ucraina e ha affermato essere un tentativo di assassinare il presidente Vladimir Putin. In quel momento Putin non si trovava nell'edificio. Kyiv ha affrontato una minaccia persistente di attacchi missilistici dal 10 ottobre, quando la Russia ha scatenato un'ondata di 84 missili da crociera. E oggi, per la terza volta in 24 ore, le esplosioni sono risuonate nella capitale ucraina prima dell'alba, mandando ancora una volta al riparo gli insonni abitanti di Kyiv. Gli incessanti attacchi aerei – 17 nell'ultimo mese, con l'utilizzo di potenti missili e droni kamikaze – hanno svegliato i residenti di Kyiv dal sonno quasi ogni due notti, logorando le famiglie in quella che è diventata una routine spaventosa, anche se ormai terribilmente familiare. Alcune ore dopo l'attacco di stamattina a Kyiv, il sindaco russo Sobyanin ha dichiarato che i droni hanno colpito due edifici residenziali di Mosca causando danni minori. Scrivendo su Telegram, il sindaco ha detto che i residenti sono stati evacuati e che due persone hanno richiesto assistenza medica, ma che non ci sono stati feriti gravi. Le riprese della scena hanno mostrato danni da incendio all'esterno di un appartamento all'ultimo piano e finestre rotte.

Video of one of the buildings that was hit in Moscow pic.twitter.com/8aB47qYd8M — War Monitor (@WarMonitors) May 30, 2023

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'esercito ha abbattuto otto droni. Secondo Baza, un canale Telegram collegato ai servizi di sicurezza russi, più di 10 droni sono stati abbattuti nella regione di Mosca, la maggior parte dei quali nei distretti Istrinsky, Krasnogorsky e Odintsovsky, a nord-ovest della capitale. "Il regime di Kyiv ha inscenato un attacco terroristico con veicoli aerei senza pilota su siti della città di Mosca questa mattina", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "Nell'attacco sono stati utilizzati otto droni di tipo aereo. Tutti i droni nemici sono stati abbattuti". La dichiarazione ha aggiunto che alcuni dei droni avevano perso il controllo dopo che i loro segnali erano stati disturbati, mentre altri sono stati abbattuti dai sistemi di difesa missilistica terra-aria Pantsir, che ora sono strategicamente posizionati in tutta la regione di Mosca, compreso il centro della città. In tutto, più di 25 droni sarebbero stati coinvolti nell'attacco mattutino. Alcuni volavano a bassissima quota e sono rimasti impigliati in alberi e cavi. I video che circolano sui social media mostrano droni che volano a bassa quota che esplodono nei campi e vengono intercettati dalle difese aeree, mentre alcuni volano sopra il quartiere Rublyovka di Mosca, un quartiere esclusivo favorito dal governo russo e dall'élite degli affari.

Nei 15 mesi trascorsi da quando Putin ha ordinato l'invasione, i moscoviti hanno assistito alla guerra – che il Cremlino chiama eufemisticamente "operazione militare speciale" – principalmente in televisione o su Internet. Mentre i residenti delle regioni di confine della Russia occidentale hanno subito attacchi transfrontalieri con i droni e altri attacchi, la capitale è stata in gran parte risparmiata. Nonostante le smentite di Kyiv, l'attacco a Mosca dimostra che l'Ucraina e i suoi sostenitori sono intenzionati a portare la lotta direttamente alle porte dei cittadini russi e segnala una maggiore disponibilità a impiegare tattiche ibride. Gli Stati Uniti hanno espresso il loro disappunto per gli attacchi transfrontalieri e hanno esortato l'Ucraina a non utilizzare armi fornite dagli americani per attaccare la Russia sul proprio territorio, temendo un'escalation che porterebbe i paesi della Nato a un confronto diretto. Kyiv, tuttavia, ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere il proprio territorio come ritiene necessario. Andrei Kartapolov, capo del comitato per la Difesa della Duma di stato, la camera bassa del parlamento russo, ha dichiarato al quotidiano economico russo Rbc che l'attacco è stato progettato per "sollevare un'ondata di panico" e che si tratta di "un atto di terrore, rivolto alla popolazione civile". Kartapolov ha aggiunto che l'attacco è avvenuto "perché abbiamo un paese molto grande e c'è sempre una scappatoia dove un drone può passare". Ma la Duma e la televisione di stato russa non hanno espresso grande solidarietà per i missili che hanno scatenato il terrore a Kyiv.

Un popolare blogger russo favorevole alla guerra, che pubblica sotto lo pseudonimo di Rybar, ha scritto: "Se lo scopo del raid era quello di stressare la popolazione, allora il fatto stesso che i droni ucraini siano apparsi nel cielo sopra Mosca ha contribuito a questo". In termini di portata degli attacchi – e di vittime – non c'è praticamente paragone. Oggi la Russia ha attaccato l'Ucraina con 31 droni di fabbricazione iraniana nel corso di cinque ore, quasi tutti diretti verso Kyiv, hanno scritto le forze di difesa aerea ucraine su Telegram. Le forze armate ucraine hanno distrutto con successo 29 dei droni mentre si avvicinavano ai cieli della capitale. La caduta di detriti da uno dei droni intercettati ha ucciso una donna di 33 anni e ferito almeno 13 persone nella città e nella regione circostante, ha dichiarato Ivan Vyhivskyi, capo della polizia nazionale ucraina. Decine di residenti hanno segnalato danni a case, uffici, negozi, garage e automobili, secondo Andryi Nebytov, capo della polizia regionale di Kyiv. "Stanno cercando di colpire Kyiv; stanno cercando di dimostrare qualcosa", ha dichiarato al Washington Post Yuryi Ihnat, portavoce della difesa aerea ucraina. "Ma come potete vedere, la difesa aerea sta funzionando".

This is what Russia is doing to Ukraine every night. Several residential blocks, private houses hit by Iranian-made drones this night in Kyiv. A woman has died and nine people were injured in this building. Russia wants to kill, terrorize, deprive Ukrainians of sleep

@RFERL pic.twitter.com/tZk83IsmW0 — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) May 30, 2023

Ieri, un raro attacco missilistico diurno ha fatto accorrere migliaia di abitanti di Kyiv nelle stazioni della metropolitana e ha ferito almeno una persona. I missili, che sono stati tutti abbattuti dalle difese aeree ucraine, hanno bucato la relativa calma della vivace capitale, dove i parchi giochi e i cortili dei ristoranti sono stati affollati da famiglie e amici che si godevano il recente arrivo del caldo. Più tardi, Kostiantyn Vashchenko, segretario di stato ucraino per la difesa, ha collegato il bombardamento russo su Kyiv con la controffensiva ucraina, attesa da tempo. "La Russia capisce chiaramente che siamo pronti per un'offensiva", ha detto Vashchenko, aggiungendo che si tratta di un tentativo di colpire il centro decisionale del paese in vista del contrattacco. Le operazioni offensive potrebbero iniziare "molto presto", ha detto durante il forum sulla sicurezza GlobSec a Bratislava. "Prima di quanto si pensi... alcuni giorni".

Ufficiali militari ucraini hanno detto che la Russia sta cercando di usare i droni per individuare la posizione dei sistemi di difesa aerea dell'Ucraina, per poi cercare di colpirli con armi più precise e potenti, compresi i missili balistici. "Con i droni stanno cercando di provocare la massima reazione, come si vede dal numero di droni inviati, per individuare tutte le posizioni e le direzioni della difesa aerea, per disegnarsi una mappa dell'intera operazione, in modo da poter poi colpire in particolare con razzi o missili balistici più precisi", ha dichiarato martedì mattina Natalia Humeniuk, portavoce del comando meridionale ucraino, alla stazione televisiva ucraina Canale 5, Nel quartiere Holosivskyi di Kyiv, una zona residenziale verdeggiante, la caduta di detriti ha distrutto gli ultimi tre piani di un edificio di 21 piani, sgretolando i muri di mattoni e facendo saltare le finestre. L'esplosione in alto ha scosso l'intero edificio e ha spinto i residenti a rifugiarsi nei bagni, negli armadi e nel parcheggio. Una donna, che abitava in uno degli ultimi piani, è morta nell'attacco, ha detto un vicino, mentre almeno altre quattro persone sono rimaste ferite. La polizia presente sul posto non ha voluto confermare i dettagli, citando un'indagine in corso.

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che la donna è stata uccisa dalle macerie dopo essere uscita sul balcone per assistere all'attacco. Klitschko ha avvertito i residenti di non farlo e di prestare attenzione agli avvisi di raid aerei. Intorno alle 11 di martedì mattina, i residenti si sono messi in fila fuori dall'edificio danneggiato, in attesa di rientrare nelle loro case. I bambini giocavano in un parco giochi disseminato di detriti. Oksana Snyhirova, 48 anni, che vive al nono piano, ha raccontato che lei e la sua famiglia si sono nascoste in un armadio a muro nel loro appartamento quando hanno sentito l'esplosione. "Pratichiamo la regola delle due pareti", ha detto. "Quando ci sono razzi, di solito scendiamo nel parcheggio. Ma dovete capire... siamo un po' stanchi". Dopo 17 recenti attacchi aerei, quasi tutti nel cuore della notte, i residenti qui e in tutta Kyiv si sono abituati a una routine ogni volta che sentono un'esplosione: controllare Telegram per avere notizie e, a seconda del tipo di arma utilizzata, decidere se mettersi al riparo o semplicemente tornare a dormire.

Oleh Balenko, un nonno di 63 anni, si era precipitato sul posto da un villaggio vicino per aiutare la figlia, il marito e la nipotina di otto anni, che vivono al 14esimo piano. "Erano nascosti nel bagno", ha detto, visibilmente scosso. "Per qualche motivo, avevano questa abitudine: se si trattava di un attacco missilistico, scendevano nel parcheggio sotterraneo. Ma se si trattava di un drone pensavano che sarebbe stato abbattuto e andavano in bagno. Credo che ora le cose cambieranno". Valeria Korzhyva, 26 anni, che vive con il marito al 19esimo piano, inizialmente si era nascosta in bagno, ma poi è fuggita per le scale. "Di solito scendiamo in fondo all'edificio, ma questa volta abbiamo pensato che non fosse necessario", ha detto Korzhyva. "Era tardi. Eravamo molto stanchi e poi è successo tutto".

Copyright Washington Post

Hanno collaborato Koshiw da Kyiv, Ebel da Londra, Schmidt da Lviv e Natalia Abbakomova da Riga