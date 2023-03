Esplosioni e falle ai confini, Mosca alle prese con la sua vulnerabilità

Ieri mattina l’Fsb, i servizi di sicurezza di Mosca, ha pubblicato un video in cui mostrava gli effetti dell’incursione di giovedì di uomini armati in due villaggi della regione russa di Bryansk: una macchina crivellata di colpi con un cadavere all’interno, armi, edifici distrutti e mine. Nelle stesse ore il finanziatore del gruppo Wagner, Evgeni Prigozhin, si faceva riprendere mentre sosteneva di essere dentro alla città ucraina di Bakhmut e con tre ostaggi accanto intimava al presidente Volodymyr Zelensky di abbandonare la zona. Il video dell’Fsb è stato pubblicato quando ormai iniziava a essere strano che della giornata di terrore dentro al territorio di Mosca non ci fossero immagini, prove e poco si sappia di cosa sia effettivamente avvenuto. Secondo alcuni esperti, anche per l’insistenza sui dettagli, le immagini non sono autentiche. Anche il filmato di Prigozhin è stato smentito dai servizi ucraini: non si trovava a Bakhmut ma a Paraskoviivka, una cittadina catturata il 20 febbraio.

