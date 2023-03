Ecco il piano di Bruxelles per consegnare munizioni per l'Ucraina

Bruxelles. L'Unione europea ha preparato un piano per accelerare la consegna e la produzione di munizioni per l'Ucraina, nel momento in cui la guerra lanciata dalla Russia è entrata in una nuova fase potenzialmente decisiva. E, anche se con ritardo, l'Ue sembra voler fare sul serio con il trasferimento immediato degli stock esistenti di proiettili calibro 155mm, il lancio di acquisti congiunti per gli eserciti dei ventisette e per l'Ucraina, e iniziative per aumentare la capacità dell'industria della difesa europea di rispondere alla domanda di munizioni. Sono queste le tre principali proposte contenute in un "non-paper" preparato dal Servizio europeo di azione esterna, dalla Commissione e dall'Agenzia europea di difesa, di cui il Foglio è entrato in possesso. Il documento riservato sarà discusso alla riunione informale dei ministri della Difesa della prossima settimana a Stoccolma. L'obiettivo è raggiungere un accordo tra i ventisette al Consiglio Difesa del 20 marzo e al vertice dei capi di stato e di governo del 23 e 24 marzo.

