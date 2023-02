A chi si appoggia il Cremlino per continuare la guerra

Putin pensa alle prossime priorità, (mobilitazione e la protezione delle strutture strategiche in Russia) e deve scegliere tra falchi e falchissimi. Per ora fa il pendolo e parla ai suoi "compagni" dell'Fsb

Vladimir Putin oggi è tornato a casa, al Palazzo della Lubjanka, dove ha parlato davanti agli uomini dell’Fsb, i suoi colleghi. Ha esordito chiamandoli “compagni ufficiali” e ha proseguito con un bilancio del 2022 e le prospettive del 2023. Ha chiesto di lavorare per fermare la diffusione di idee in grado di dividere la società; di prestare attenzione alla sicurezza economica e di rafforzare il controllo delle infrastrutture critiche, imprese del complesso militare, industriale, energetico. Quest’ultima richiesta risponde a una preoccupazione crescente: fermare i sabotaggi sempre più in profondità nel territorio russo, dove sono stati colpiti aeroporti, depositi di armi e di combustibile. Mosca sente venir meno il mito dell’impenetrabilità del suo territorio e anche di quello del suo vicino e amico, la Bielorussia.