Cosa volevano quaranta uomini armati nella regione russa di Bryansk

Un gruppo armato russo con legami con l'Ucraina afferma di aver preso il controllo di due villaggi per spronare le persone a ribellarsi. Kyiv parla di "provocazione deliberata", Mosca di terrorismo

Alle 11.30, ora di Mosca, il governatore della regione di Bryansk, Aleksander Bogomaz, ha comunicato che il villaggio di Ljubechane era stato violato da un “gruppo di sabotaggio e ricognizione” proveniente dall’Ucraina. Il racconto del governatore continuava: i “sabotatori” hanno sparato contro un’auto, uccidendo un civile e ferendo un bambino. Da questo momento, le ricostruzioni si contraddicono e si affastellano tra resoconti dei media e comunicazioni istituzionali. I “sabotatori” sono stati identificati in un numero che va da quaranta a cinquanta e i villaggi sono diventati due: a Ljubechane si è aggiunto Sushani, a venti chilometri l’uno dall’altro. Poi gli uomini arrivati in Russia si sarebbero scontrati con la Guardia nazionale. I servizi di sicurezza hanno affermato che stavano lavorando per “distruggere i nazionalisti ucraini armati”. Nel primo pomeriggio, il governatore della regione ha detto che il numero delle vittime era salito a due e, secondo una fonte dell’agenzia Tass, gli uomini avevano già abbandonato il territorio disseminando mine. Il racconto si muove su quattro piani: le dichiarazioni locali, quelle di Mosca, la rivendicazione finale e la posizione di Kyiv.