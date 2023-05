Cosa farà Putin il 9 maggio dopo i droni? Suggerimenti dal suo sodale Patrushev

Qualche ora prima che due droni volassero in direzione del Cremlino e venissero abbattuti a poca distanza dalla cupola del Senato, più di venti città russe, o illegalmente annesse a Mosca, cancellavano la parata del 9 maggio, dedicata alla vittoria dell’Unione sovietica contro la Germania nazista. E’ una data importante per Vladimir Putin e già lo scorso anno l’evento aveva dimostrato qualche elemento di fragilità rispetto al passato: meno mezzi militari, soprattutto in cielo, meno ospiti, quest’anno ci sarà soltanto il presidente del Kirghizistan, meno città vestite a festa. Quest’anno, per motivi che la Russia ha legato al terrorismo, a Mosca saranno cancellati alcuni eventi, ma le bandiere tricolore, gli spalti, le scritte 9 maggio sono pronte. Si vede bene anche nei video che mostrano l’arrivo dei droni, il Cremlino è già pronto per la festa, ma forse quest’anno non ha tanta voglia.

