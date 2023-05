Mosca denuncia un attacco contro Putin e la propria debolezza

Secondo un comunicato diffuso dal Cremlino, nella notte tra martedì e mercoledì, due droni – nella nota diffusa dalle autorità non è specificato il modello – hanno attaccato il Cremlino con l’intenzione di uccidere il presidente russo, Vladimir Putin. Le telecamere hanno ripreso l’arrivo dei droni e il loro abbattimento da diverse angolazioni, nessuno dei due è riuscito a colpire la residenza del presidente, che di solito dorme altrove e quel giorno non era al Cremlino ma a Novo-Ogaryovo.



L’annuncio è stato fatto nel pomeriggio di ieri e nella nota si legge che Mosca ha già tratto le sue conclusioni: i droni sono ucraini e il loro compito era portare a termine un attacco terroristico per uccidere Putin. In un anno la Russia è passata dalla convinzione di poter realizzare un’operazione lampo per prendere Kyiv, alla necessità di fermare attacchi sul suo territorio, denunciando tutta la debolezza delle sue difese. Il Cremlino ha accusato il governo e l’esercito ucraini, che hanno negato ogni responsabilità, come hanno fatto ogni volta che un obiettivo è stato colpito in territorio russo: dai depositi di carburante e munizioni, agli aeroporti, dalla macchina in cui viaggiava Daria Dugina al ponte di Kerch che collega la Russia alla penisola di Crimea. Attaccare il Cremlino – come secondo i documenti del Pentagono trafugati, il capo dell’intelligence militare di Kyiv Kyrylo Budanov avrebbe voluto fare per il 24 febbraio scorso, la data che marcava l’ingresso nel secondo anno di guerra, salvo poi essere trattenuto dagli avvertimenti dell’Amministrazione americana – avrebbe poco impatto sulle strategie di guerra, ma sarebbe di grande caratura dimostrativa. Kyiv ha già pianificato la sua controffensiva, è in Ucraina, riconquistando territorio e cacciando l’esercito russo, che deve vincere la guerra. Nei mesi scorsi, alcuni droni ucraini sarebbero arrivati molto vicini a Mosca, fino a trenta chilometri dalla capitale russa, l’Ucraina ha stupito tutti con le sue capacità militari e anche di produzione di armi, ma i due droni che sono arrivati fino alla cupola del Senato potrebbero invece essere partiti da dentro ai confini russi: le autorità ucraine, come in passato, hanno infatti accusato i gruppi partigiani che combattono contro il Cremlino.

