Che cosa prevede il piano di Bruxelles per rifornire di munizioni Kyiv

Con 14 mesi di ritardo, l’Unione europea ha scoperto di avere fretta di produrre munizioni per l’Ucraina e per se stessa per rispondere alla guerra lanciata da Vladimir Putin. “C’è urgenza”, ha detto il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, presentando la terza parte del piano per fornire un milione di munizioni a Kyiv e ripianare gli stock degli stati membri che si sono svuotati per aiutare l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE