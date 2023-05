Mosca accusa Kyiv: "Droni ucraini sul Cremlino"

Con una nota del governo, la Russia sostiene che l'Ucraina abbia tentato di colpire la residenza di Putin. Il presidente non era a Mosca e le due armi sono state abbattute. Il portavoce di Zelensky: "Usiamo i nostri mezzi per liberare i territori occupati non per attaccare gli altri"

Il Cremlino sostiene di essere stato attaccato da due droni ucraini nel corso della notte tra il 2 e il 3 maggio. Lo ha reso noto il governo russo con una nota rilanciata dai media di stato.

I servizi di sicurezza russi hanno reso noto di essere stati però in grado di disattivarli: "A seguito di azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali con l'uso di sistemi di controllo radar, i (droni) sono stati disabilitati", ha fatto sapere il Cremlino. Il presidente Vladimir Putin è rimasto illeso: come ha detto il suo portavoce Dmitri Peskov, il presidente non era nella sua residenza al momento del presunto attacco ma fuori Mosca.

Secondo il Cremlino "queste azioni saranno considerate come un attacco terroristico pianificato e un attentato al presidente". La nota aggiunge che la Russia "si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo ritenga necessario".

Al momento non è stato ancora possibile verificare le dichiarazioni provenienti da Mosca.

Un primo commento dall'Ucraina, secondo quanto riporta il New York Times, è arrivato dal portavoce del presidente Volodymyr Zelensky: "Non abbiamo informazioni sui cosiddetti attacchi notturni al Cremlino", ha detto Sergei Nikiforov, aggiungendo che "l'Ucraina dirige tutte le forze e i mezzi disponibili per liberare i propri territori e non per attaccare gli altri".